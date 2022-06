Tragedia sul Gran Sasso: morto il 31enne Gianluca Gasbarri

Si chiamava Gianluca Gasbarri, l’escursionista romano che ieri mattina, in una domenica che doveva essere all’insegna dell’avventura, ha perso la vita sul Gran Sasso. Il giovane, che tra le tante passioni aveva anche quella enorme per la fotografia, insieme a un amico aveva deciso di arrampicarsi sulla cima. Ma, improvvisamente, qualcosa è andato storto: il 31enne , che era all’altezza del Corno Piccolo, è prima scivolato dalla presa, poi è precipitato di sotto. Un volo di circa 50 metri che, purtroppo, gli è stato fatale: quando i soccorsi sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Chi è il ragazzo morto ieri sul Gran Sasso

Gianluca Gasbarri, classe 1991, era nato a Castel San Pietro, poi aveva deciso di trasferirsi a Roma, al Pigneto. Figlio di un maestro di una scuola (l’istituto comprensivo Karol Wojtyla) a Palestrina, alle porte della Capitale, mentre la mamma è assessore alla cultura nel comune di Castel San Pietro, lì dove la famiglia vive.

Gianluca era un grande appassionato di montagna, impegnato nel sociale, lavorava anche nella moda ed era uno stimato fotografo. Si sentiva a suo agio dietro l’obiettivo e con la sua macchina catturava momenti, istanti indimenticabili. Lui che adorava la montagna, scalare, arrivare fino in cima e godersi il panorama. Lui che, ieri, purtroppo non ce l’ha fatta: è morto facendo quello che amava. Sotto choc, ma illeso l’amico che era con lui: la sua testimonianza servirà ai Carabinieri per fare chiarezza, per ricostruire l’esatta dinamica.

I messaggi di cordoglio e vicinanza

I social sono stati inondati, da quando tutti hanno appreso la notizia della morte di Gianluca, di messaggi di vicinanza e cordoglio (molti da parte delle amministrazioni comunali, da Castel San Pietro a Palestrina), di post commoventi.

Gli amici ancora non riescono a crederci: c’è a chi mancheranno le telefonate che sembravano banali, i servizi fotografici, i sorrisi del 31enne, che viene descritto come un ragazzo educato, discreto, delicato. Anche i Ragazzi del Cinema America non hanno potuto non pubblicare un messaggio dedicato a Gianluca, che per loro era un amico, sempre gentile, una persona su cui contare. Che ora ha lasciato un vuoto così grande, che è forse impossibile colmare con le parole. Gianluca, che su Facebook ha come immagine di copertina quella di lui che scala una montagna con gli amici, è morto proprio mentre inseguiva una delle sue tante passioni. E lascia tanti amici che gli volevano bene, i genitori e la sorella Ilaria.