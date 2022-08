Va in vacanza in montagna, ma precipita a 3.000 metri di quota: morto escursionista romano

Era andato in vacanza con la moglie in montagna, per trovare refrigerio al caldo e dedicarsi agli sport che amava. Ma proprio durante un’escursione sulla Punta Rossa della Grivola, in Valle D’Aosta, è successa la tragedia.

Alessandro Moretti, 54 anni, di Roma, è morto dopo essere precipitato dal massiccio del Gran Paradiso. Il 54enne era uscito per l’escursione domenica 14 agosto. Non vedendolo rientrare, in serata era stato lanciato l’allarme.

Le ricerche

Intorno alle 23:30 i parenti avevano allertato i soccorsi, ma il corpo ormai senza vita di Alessandro Moretti è stato trovato solo verso le 7:20 di ieri, giorno di Ferragosto.

Le prime ricerche condotte dal Soccorso alpino valdostano non hanno portato risultati positivi. Poi, ieri mattina, si è levato in volo anche un elicottero, che ha individuato il corpo del 54enne. L’uomo si trovava a 3.300 metri di quota, sulla Punta Rossa della Grivola.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che possa essere scivolato, precipitando dal costone della montagna. Sulla vicenda sono comunque state avviate delle indagini, di cui si occupa la Guardia di Finanza di Entreves.