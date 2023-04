Entra in casa della fidanzatina per rubarle smartphone e oltre 2.000 euro. Poi, distrugge anche i mobili

Grottaferrata. Un ragazzo, appena maggiorenne, di 18 anni, e tra l’altro già noto alle forze dell’ordine, ora è gravemente indiziato dei reati di rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il giovane era fidanzato con una ragazzina 16enne, nella cui casa si era introdotto contro il suo volere per portarle via lo smartphone e un portafogli con ben 2.000 euro. Diciamo, dunque, che non era proprio amore tra i due. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Deruba la fidanzatina dello smartphone e del portafogli

I Carabinieri della Stazione di Grottaferrata hanno arrestato un 18enne romeno, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il fatto sarebbe accaduto qualche giorno fa. Precisamente, il pomeriggio del 31 marzo scorso, a seguito di un animato diverbio per motivi di gelosia con la fidanzata, 16enne romana, il giovane si sarebbe introdotto all’interno della sua abitazione contro il suo volere e, dopo averla strattonata, le avrebbe portato via lo smartphone e un portafoglio contenente 2.000 euro.

Mobili distrutti e l’intervento dei Carabinieri

Ma non è tutto, perché oltre alla rapina c’è stato anche un momento di forte agitazione, durante il quale la ragazzina ha temuto il peggio. Infatti, il 18enne, prima di darsi alla fuga, ha deciso di sfogare la sua rabbia contro alcuni mobili dell’abitazione, danneggiandoli. La 16enne ha quindi contattato il 112 e i Carabinieri sono intervenuti immediatamente rintracciando il giovane che, alla loro vista, ha prima tentato di disfarsi del portafoglio appena sottratto, gettandolo a terra, e poi ha cercato di divincolarsi al fine di allontanarsi e sottrarsi al controllo. L’arrestato è stato condotto nel carcere di Velletri, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.