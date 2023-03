Paura a Grottaferrata, si incastra il braccio nell’impastatrice: rischia l’amputazione

Grottaferrata. Momenti di paura, panico e tensione, intorno all’ora di pranzo di ieri, domenica 5 marzo 2023, all’interno di un forno rinomato della località che si trova in Via del Pratone: la figlia del titolare dell’attività è rimasta incastrata con il braccio dentro la macchina impastatrice, quella impiegata per fare il pane, che presenta al suo interno un meccanismo che gira per effettuare l’impasto e una ciotola che raccoglie il composto.

L’incidente è stato abbastanza grave, e ci sono voluti molti minuti per liberarla da quel congegno, mentre intanto un dolore straziante non faceva che aumentare la criticità della situazione. Il braccio della donna si è fratturato in più parti durante la violenta dinamica, e poi si è temuto di poter peggiorare la situazione anche durante le delicate fasi di estrazione dell’arto. Dopo l’incidente, sul posto, in Via del Pratone, sono immediatamente intervenuti i soccorsi e gli operatori del 118, insieme a carabinieri e Vigili del Fuoco di Marino, i quali hanno impiegato ben 20 minuti per liberarle il braccio, impiegando tutte le accortezze del caso. Alla fine, dopo le delicate operazioni di liberazione, la donna è stata affidata ai sanitari che l’hanno trasportata in codice rosso verso l’ospedale Tor Vergata di Roma. Proprio in queste ore pare che la donna stia subendo interventi nel tentativo di salvarle il braccio.

Le condizioni della donna dopo il trasporto in ospedale

Per il momento, stando alle testimonianze, la donna potrebbe evitare l’amputazione. Inoltre, sul posto, dopo la chiamata d’emergenza, era atterrata anche l’eliambulanza per un eventuale trasporto d’urgenza, ma poi è andata via vuota, mentre le operazioni di estrazione del braccio e trasporto in ospedale si sarebbero concluse intorno alle 14.00 di ieri, domenica 5 marzo 2023. Una grande paura, e un incidente che, purtroppo, in questo ambito lavorativo, non rappresenta un caso isolato come testimoniato dalle cronache locali anche degli anni passati in tutta Italia.