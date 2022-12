Guasto sulla Roma-Lido, pendolari fermi e ammassati in banchina: ‘Siamo stanchi’

Non è (ancora) sciopero, ma la situazione sulla Roma-Lido è quella di quasi ogni giorno: guasti, cali di corrente, navette sostitutive che quando passano viaggiano stracolme e pendolari infuriati. Anche oggi, infatti, di prima mattina chi doveva andare al lavoro o a scuola è rimasto bloccato e si è trovato davanti ai cancelli chiusi per ‘servizio sospeso’. E non è certo una novità, purtroppo. Lo sanno bene tutti quelli che conoscono la Roma Lido, ora Metromare: cambiano i nomi e le aziende, ma non quello che accade perché la tratta è sempre più da inferno, un vero incubo.

Guasto sull’intera linea della Roma-Lido

Questa mattina, prima delle 7, i pendolari hanno dovuto fare i conti con un guasto. E l’ennesimo sull’intera linea. Come ha fatto sapere Astral Infomobilità, erano stati attivati i bus sostitutivi, ma la situazione era sempre la stessa, quella ormai conosciuta: viaggiatori infuriati, treni fermi e navette stracolme. Al momento, da circa mezz’ora, il servizio sembra essere ripreso, eppure molti sono ancora ammassati in banchina perché i ritardi si sono accumulati. E la rabbia non si riesce più a contenere.

Ascensori fuori servizio e scale mobili bloccate sulla Roma Lido, battuto un nuovo record: “22 impianti fermi su 30”

La rabbia dei viaggiatori

“È dalle 6.40 che aspetto che passi una navetta. Vergognatevi” – spiega un pendolare, seguito da decine e decine di commenti uguali. “Ma è possibile che ogni volta c’è un guasto? Menomale che avevate fatto gli interventi di rinnovo” – tuona Dario. C’è chi non vorrebbe più pagare l’abbonamento, chi vorrebbe i soldi indietro perché quello non è un servizio. I treni, un giorno sì e l’altro pure, sono guasti e lo ‘scenario’ non cambia. Si riuscirà a trovare una risposta prima o poi? Si tratta di una linea importante, quella che collega la Capitale al litorale. Quella che, da sempre, è da inferno per chi la percorre e per chi ogni mattina, quando si sveglia, sa che potrebbe fare i conti con un mezzo fermo. E con le attese infinite.

(Foto dal video di Katia D’Angelo)