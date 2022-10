Guido Carboniello degli Styles è morto: aveva 41 anni, era stato il chitarrista di J-Ax

Lutto nel mondo della musica per la morte del chitarrista Guido Carboniello. Il musicista degli Styles aveva solamente 41 anni ma da tempo stava lottando contro una malattia. Gli avevano, infatti, diagnosticato un tumore che recentemente era, purtroppo, tornato a manifestarsi in forma aggressiva.

È morto Guido Carboniello

Molto conosciuto tra i fan di J-Ax, Carboniello ne era stato per lungo tempo il chitarrista. Un messaggio di cordoglio arriva, infatti, proprio dalla fan page del rapper: ‘Avrai sempre più stile. Ciao Guido, sei solo dall’ altra parte della strada’. La passione per la musica è nata quando Guido era ancora un adolescente. Si fece conoscere tra gli studenti del liceo classico di Como proprio per le sue abilità compositive. Appassionato di punk e rock, il suo strumento principale era la chitarra elettrica. Nel 2005 Guido aveva fondato la band The Styles con la quale ha suonato per lungo tempo e che ha vinto diversi riconoscimenti.

L’incontro con J-Ax

L’incontro con il rapper milanese gli cambiò letteralmente la vita. La loro collaborazione nacque nel 2007, quando prese parte alla realizzazione del singolo +Stile e firmò insieme al suo gruppo l’album di debutto You live The Styles. Guido cantava per lo più in inglese: ‘Il rock in inglese suona meglio, ogni musica ha le sue radici. E poi è internazionale, mi piace suonare all’estero’, dichiarò.