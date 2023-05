Guidonia, due rapine in pochi giorni: 33enne inchiodato dalla sua auto

Guidonia. Arresti domiciliari per un uomo di 33 anni, cittadino italiano, giostraio, il quale era già noto alle forze dell’ordine. Il soggetto è sospettato di aver messo in atto almeno due rapine nei territorio compresi tra Guidonia e San Cesareo. Le sue azioni risalgono a qualche mese fa. Le sue vittime erano un cittadino straniero e di una donna italiana.

“Dacci i soldi o ti ammazziamo”, ladri irrompono in casa di un disabile e lo derubano: arrestati 2 fratelli a Guidonia

Due rapine in pochi giorni: incastrato dalla sua auto

Nel dettaglio, durante il corso della giornata di sabato scorso, 13 maggio 2023, i Carabinieri della Tenenza di Guidonia Montecelio hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone l’applicazione della custodia cautelare agli arresti domiciliari a carico di un 33enne italiano, giostraio già noto alle forze dell’ordine, poiché sospettato di aver compiuto due rapine tra Guidonia e San Cesareo, lo scorso settembre 2022, ai danni rispettivamente di un cittadino straniero e di una donna italiana.

Le indagini e l’arresto del 33enne

I Carabinieri della Tenenza di Guidonia e quelli della Stazione di San Cesareo, dopo le segnalazioni, hanno da subito messo in atto le manovre investigative e, unendo le risultanze delle rispettive indagini, hanno accertato l’utilizzo in entrambi i casi della stessa autovettura. Proprio l’impiego della stessa vettura, perfettamente riconoscibile anche dall’analisi delle immagini video passate in rassegna dalle forze dell’ordine, ha consentito ai militari di rintracciarlo. In entrambe le rapine, il soggetto dopo aver atteso il momento opportuno, aveva aggredito e poi sottratto diverse centinaia di euro alle sue vittime. Alla fine, come anticipato, l’attenta analisi delle immagini della videosorveglianza nei comuni e le testimonianze raccolte hanno poi ristretto il cerchio attorno al 33enne che, sabato scorso, è stato arrestato dai Carabinieri di Guidonia e sottoposto in regime degli arresti domiciliari in attesa di giudizio.