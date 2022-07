Guidonia, incendio improvviso: va a fuoco una palazzina durante la serata

Guidonia. Un incendio improvviso, durante la serata di ieri, domenica 10 luglio, che non ha mancato di generare apprensione tra residenti e vicini. Le fiamme sono divampate all’interno di una palazzina del posto, precisamente in località Pichini.

A fuoco una palazzina a Guidonia

Lo stabile interessato si trova in via Giotto, al civico 105: in breve tempo le fiamme hanno iniziato ad assediarlo rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per evitare il peggio.

Successivamente l’intera struttura è stata dichiarata inagibile. Intanto le verifiche sul posto e i sopralluoghi anche da parte dei Carabinieri procedono, con l’intento di verificarne il dolo o meno.

Incendio da un cumulo di spazzatura

Verosimilmente, il punto originario dell’incendio potrebbe risiedere in un cumulo di spazzatura presente all’ingresso del garage di servizio del condominio. Per fortuna, nessuno è rimasto coinvolto o ferito nell’incendio.