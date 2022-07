Spesa matta a Guidonia: entra in un negozio e saccheggia tutto

Guidonia. Una spesa molto particolare, dal momento che il ”cliente” aveva deciso di non pagare nulla di quello che aveva riposto nelle proprie buste. O meglio, una rapida vera e propria, andata in scena nel Comune di Guidonia ai danni di un negozio di alimentari in località Villalba.

Rapina di notte a Guidonia

Il soggetto si era introdotto di notte all’interno di un negozio di alimentari della zona per trafugare cibo, vivande ed eventuale denaro. Purtroppo, però, i suoi piani e il suo bottino sono andato completamente in fumo, grazie all’interno degli agenti del Commissariato di P.S. di Tivoli. La tentata rapina è avvenuta nella scorsa notte del 29 giugno.

Tradito dal troppo rumore durante la ”spesa”

Di fatto, il rapinatore è stato troppo rumoroso. Il titolare dell’esercizio è stato svegliato in piena notte da un “allarme intrusione” e numerose segnalazioni che parlavano di un uomo che era entrato all’interno del suo locale.

Così gli agenti si sono precipitati sul posto e l’hanno beccato con le mani nel sacco, ancora intento a saccheggiare i prodotti all’interno del negozio. Il soggetto, dopo aver forzato la saracinesca motorizzata dell’alimentari aveva già riposto i prodotti trafugati in alcune buste, pronte per essere portate via.

L’arresto in flagranza di reato

Si tratta di un pregiudicato C.G., di anni 39, già condannato per reati specifici, sorpreso in flagranza di reato a rubare all’interno di un negozio di alimentari sito in località Villalba del Comune di Guidonia. Informato il PM di turno presso la locale Procura della Repubblica, C.G. è stato sottoposto agli arresti domiciliari, convalidati dall’A.G. tiburtina che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo della presentazione alla P.G.