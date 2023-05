Ha un colpo di sonno dopo il turno di lavoro e si schianta sulla Roma-Fiumicino, l’accusa: ‘Nessuno lo ha soccorso’

Ha perso il controllo della sua auto, che ha sbandato pericolosamente sull’autostrada A91 Roma-Fiumicino, per poi girare su sé stessa per diverse volte e infine ribaltarsi distruggendosi. L’incidente stradale è avvenuto questa notte, tra sabato 13 e domenica 14 maggio, intorno alle ore 4 del mattino, all’altezza dello svincolo per Magliana, in direzione Roma.

A bordo della vettura si trovava un giovane che stava tornando casa, per raggiungere il suo bimbo di 4 anni dopo una lunga giornata di lavoro. A raccontare l’accaduto Tamara, madre del bambino. “Ha avuto un colpo di sonno a causa della stanchezza dal lavoro“. La giovane è disperata e sconcertata per il fatto che l’uomo, subito dopo l’incidente, non sia stato soccorso da nessuno, nonostante la gravità dell’accaduto.

Automobilisti indifferenti

Tamara questa mattina ha scritto un post di denuncia in un gruppo di quartiere. “Scrivo questo post sperando che arrivi a chi, di qualsiasi zona sia, senza vergogna, senza senso civico e senza nulla di umano, ha proseguito senza prestare soccorso, senza chiamare i soccorsi, senza far nulla per una persona chiusa in un’auto completamente distrutta in mille pezzi. Mi chiedo come facciate a dormire e guardarvi allo specchio, sapendo di aver lasciato una persona in quello stato senza neanche degnarvi di fare una chiamata per allertare i soccorsi”.

Il giovane, dopo essere rimasto nell’auto per alcuni minuti privo di sensi, è riuscito a riprendere conoscenza e ad avvisare il NUE 112. Grazie alla sua chiamata sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia Stradale e un’ambulanza.

Le condizioni dell’automobilista

Nonostante l’auto completamente distrutta, il ragazzo ha riportato solo una leggera ferita a una mano, qualche livido e un forte shock. “Ancora adesso continua a ripetere le stesse frasi da ore, dice di non sapere cosa sia successo, che non si è accorto di nulla. Ricorda solo di essersi svegliato nell’auto. È stato fermo qualche minuto perché non riusciva a riprendersi, poi ha chiamato i soccorsi”, racconta Tamara.

L’uomo è ancora in ospedale per accertamenti, per verificare che non ci siano traumi interni o conseguenze a quanto accaduto. “Gli agenti non credevano che fosse praticamente illeso, visto come era ridotta la sua auto”, dice Tamara. “Ma quello che vorrei far capire è l’importanza di aiutare, o almeno di chiamare i soccorsi in questi casi. Di non girare le spalle. Anche se erano le 4 del mattino, su quella strada sono passate tante auto, ma nessuna si è fermata a prestare soccorso e nessuno ha chiamato il 112 o il 118. Stavolta è andata bene, ma sarebbe potuto succedere qualcosa di peggio. Io personalmente ho sempre chiamato i soccorsi, quando ho visto situazioni di pericolo. Non capisco come si possa restare indifferenti di fronte a queste cose…”