Hashish e cocaina nella casa a Gaeta: 31enne incastrato dal cane anti-droga

Continua l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti a Gaeta. Un uomo è stato arrestato dalla polizia, perché trovato in possesso di oltre 200 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui hashish e cocaina. Il tutto finalizzato all’attività di spaccio.

Spacciava hashish e cocaina a Gaeta: arrestato 31enne

La Polizia di Stato di Latina, nella giornata di martedì 01 agosto 2023, ha tratto in arresto A. S. M., di anni 31, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in flagranza. Una pattuglia del Commissariato di Gaeta, nell’ambito di un ampio servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, ha verificato sul territorio che l’arrestato si stava dedicando all’attività di spaccio. In particolare, le sostanze vendute erano hashish e cocaina.

Il ragazzo incastrato dal cane anti-droga

Gli agenti hanno effettuato alcuni servizi di osservazione. Hanno fatto pervenire da Nettuno un cane anti-droga e hanno perquisito a fondo l’abitazione del giovane. Sono stati rinvenuti e sequestrati 60 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, in gran parte già suddivisa in dosi e circa 160 grammi di tipo hashish. Non solo: i poliziotti del Commissariato di Gaeta hanno anche recuperato un coltello a serramanico con frammenti di presunta sostanza stupefacente del tipo hashish sulla lama, sostanza da taglio, vari materiali per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Il 31enne si trova ora agli arresti domiciliari

Le verifiche tecniche conseguenziali hanno permesso di accertare che lo stupefacente rinvenuto era appunto, in parte hashish e in parte cocaina. Le sostanze erano entrambe destinate ad essere verosimilmente vendute nelle serate della movida del litorale pontino. Per tali fatti, dopo gli accertamenti di rito, il giovane è stato dichiarato in arresto. Attualmente si trova agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.