Heinz Winkler, chi è lo chef italiano che ha ottenuto 3 stelle Michelin: come è morto

E’ morto Heinz Winkler, il primo chef italiano ad ottenere le tre stelle Michelin. “Dopo una breve grave malattia, la sua famiglia gli ha detto addio nel profondo dolore”. Questo l’annuncio ufficiale dato sui social dei familiari dello chef, morto a 73 anni.

Heinz Winkler è morto all’età di 73 anni

Heinz Winkler di origine altoatesina, dal 1978 viveva e lavorava in Germania. E’ morto all’età di 73 anni. Era stato ricoverato all’ospedale di Rosenheim, in Baviera, dopo aver avuto un collasso nel suo hotel-ristorante Residenz Heinz Winkler in Aschau ad Aschau am Chiemsee. Il recor dello chef è stato eguagliato solo nel 1994 da Marco Pierre White e superato poi nel 2002 da Massimiliano Alajmo.

Heinz Winkler, la carriera da chef e le stelle Michelin

La sua cucina era un matrimonio di influenze italiane e tedesche. Allievo del maestro Paul Bocuse, figlio di agricoltori di montagna, Winkler nacque nel 1949 a Bressanone. Da quando compì 14 anni iniziò la sua carriera di cuoco a Bolzano all’hotel Laurenz per poi lavorare in diversi hotel e ristoranti in Germania, Francia, Italia e Svizzera.

Nel 1973 divenne capo chef in due locali di St. Moritz, in Svizzera. Successivamente lavorò un anno nello staff di Bocuse e nel 1978 nel ristorante Tantris, a Monaco di Baviera. Nel 1981 ottenne le celebri tre stelle Michelin.