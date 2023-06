Il poliziotto Revman e la sua canzone “Lamborghini Huracan Rap” dopo l’incidente di Casal Palocco (VIDEO)

“Lamborghini Huracàn Rap” è il titolo della nuova canzone di Revman, il poliziotto rapper che, dopo l’incidente mortale di Casal Palocco, ha pubblicato il video della canzone con l’intento di sensibilizzare sull’importanza di una guida responsabile.

Revman, il nuovo video del poliziotto sensibilizza i giovani

Revman, nome d’arte di Sebastiano Vitale, il poliziotto rapper palermitano, sta spopolando su youtube già da qualche anno. Questa volta nel nuovo video mette in mostra una Lamborghini in dotazione alla polizia stradale. Anche il titolo non lascia spazio all’immaginazione: “Lamborghini Huracan Rap”. Una canzone in un contesto che fa venire in mente il tragico incidente avvenuto mercoledì 14 giugno a Casal Palocco, alle porte di Roma, dove un bimbo di 5 anni ha perso la vita mentre era a bordo di una smart con la mamma e la sorellina.

A togliere la vita al piccolo è stata proprio una Lamborghini, guidata da uno youtuber giovanissimo. Il nuovo pezzo di Revman, pur non facendo riferimenti diretti all’incidente, porta alla mente il parallelismo tra la Lamborghini della polizia per difendere i cittadini e quella che ha ucciso il piccolo nell’incidente di Casal Palocco.

Il parallelismo della Lamborghini con l’incidente di Casal Palocco

Il poliziotto rapper di origini palermitane, porta alla mente nel suo ultimo brano la tragica vicenda di Casalpalocco. Revman, pur essendo siciliano, presta servizio in Lombardia, a Milano, e ora con questo video torna protagonista per sensibilizzare i giovani ad adottare una guida responsabile. E forse, proprio con questo parallelismo non voluto con la Lamborghini dell’incidente, emerge ancora di più la necessità e l’urgenza di combattere l’irresponsabilità e ogni forma di eccesso, sui social e nella vita reale.