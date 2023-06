Incidente di Casal Palocco, il video dello youtuber con il padre su una Ferrari senza cinture di sicurezza

“Papooo, è bellissima! Sali anche tu!”. Così in un video lo youtuber accusato di omicidio stradale incita il padre a salire su una Ferrari. Mentre continuano le indagini della Procura di Roma sull’incidente di Casal Palocco è emerso oggi sul web un video risalente a circa sette mesi fa dal titolo “Realizzo 10 Sogni dei miei Amici” e anche in quel caso, il ragazzo è a bordo di una supercar per le vie di Roma, stavolta in compagnia del padre, senza cintura di sicurezza.

Lo youtuber a bordo di una Ferrari con il padre senza cinture di sicurezza

Un bolide a noleggio per realizzare il sogno del papà: guidare una macchina di lusso. Il video dello youtuber, ora indagato per omicidio e lesioni stradali, è stato realizzato diversi mesi fa con lo scopo di “esaudire i sogni più assurdi dei suoi migliori amici”, come recita la descrizione del filmato “Ciaffa fará paracadutismo, Vito incontra Valerio Mazzei, Chiara fa bungiee jumping, altri ragazzi vanno da Cracco e molto altro!”.

E’ nell’ultima parte del video che appare il padre che “fin da bambino ha sempre avuto un unico desiderio: guidare una Ferrari”, come spiega lo youtuber. Accompagna così il genitore in una concessionaria che offre all’uomo la possibilità di girare per 24 ore con una Ferrari, una “Portofino” bianca. “Che spettacolo”, afferma il padre mentre bacia il cofano della macchina. “Grazie a “papà” mi hai fatto veramente un bel regalo, sei un grande”, dice al figlio.

Ingranata la marcia, però, la dimenticanza: nessuna cintura di sicurezza. E nonostante questo, i due partono con il vento tra i capelli, felici e spensierati: “Siamo in città, non possiamo sfruttare al massimo la potenza”, dice il padre. “Purtroppo sì – risponde lo youtuber – non possiamo andare velocissimi, però già basta”.

Dieci desideri per dieci amici era il gioco, al quale ha partecipato anche il padre. Un gioco finito bene, dove sono tornati tutti a casa felici dopo la sfrecciata con la Ferrari. Adesso però il giovane è indagato per omicidio e lesioni stradali dopo l’incidente avvenuto a Casal Palocco nel quale ha perso la vita un bambino di cinque anni. Una vita persa per un folle gioco, ovvero, restare alla guida per 50 ore a bordo di un Suv Lamborghini. Una sfida terminata nel peggiore dei modi mercoledì 14 giugno 2023. Nel frattempo, i follower dello youtuber raddoppiano sui social e le indagini dei carabinieri continuano senza sosta.