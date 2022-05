Il rapinatore in tour colpisce ancora: doppio colpo ad Anzio in pochi minuti

Non si ferma l’escalation di rapine da parte dell’uomo che, felpa calata sulla testa, mascherina sul volto e pistola in pugno, terrorizza cassiere e clienti dei negozi del litorale a sud di Roma. Da Torvaianica a Nettuno, ormai ha collezionato almeno una decina di colpi in poco più di una settimana. E solitamente sempre facendone due al giorno, in sequenza. Tranne quando ha colpito il supermercato di Torvaianica.

Ieri è stata la volta di due attività commerciali di Anzio. Il primo colpo è avvenuto presso l’Eurospin in via del Cinema. La scena è stata sempre la stessa. L’uomo si è diretto verso le casse e, pistola in pugno, ha minacciato i dipendenti, facendosi consegnare tutti i contanti. Poi ha ripetuto il copione nello store Risparmio casa, in via Nettunense, che si trova a pochissima distanza. Qui, per garantirsi la fuga, ha minacciato una donna si è fatto consegnare le chiavi della sua Fiat Panda ed è scappato con quella. In tutto l’uomo è riuscito a portare via circa 3.000 euro.

Leggi anche: Terrore al supermercato: rapinatore armato minaccia clienti e cassieri ‘Sbrigati o sparo’

Le rapine dei giorni scorsi

Anche questa volta il rapinatore ha colpito poco prima dell’ora di chiusura, intorno alle 20:00. Di lui non ci sono tracce e gli stanno dando la caccia sia i carabinieri che la polizia. La frequenza dei suoi colpi ormai è sempre più ravvicinata. Il 4 maggio aveva rapinato due supermercati a Tor San Lorenzo, dopo aver rubato, anche in questo caso, un’auto per garantirsi la fuga.

Qualche giorno prima altre due attività commerciali a Nettuno, e prima ancora a Torvaianica, ma altri colpi sono stati effettuati in tutta la zona che va da Pomezia a Nettuno.

Leggi anche: Rapinatore in tour tra Torvaianica e Nettuno: ruba una macchina e armato di pistola svuota le casse dei negozi