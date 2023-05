Iliad down oggi 2 maggio 2023 in Italia: cosa sta succedendo, problemi con Internet

Iliad down. Qualche volta quando siamo vittime di un down – informatico, telefonico – percepiamo con assoluta consapevolezza quanto le nostre vite siano incentrate sulla tecnologia, e quanto questa sia diventata fondamentale non solo per il nostro lavoro, ma anche per le nostre relazioni affettive e sentimentali. Insomma, un down non è mai una bella notizia. Proprio oggi, martedì 2 maggio 2023, ad avere problemi sembra sia stata la linea Iliad. Molti sono i disservizi che pare si siano registrati proprio nelle ultime ore, segnalati da diversi utenti.

Iliad down oggi 2 maggio 2023: che succede?

A certificare il down registrato è anche la pagina pagina Downdetector di Iliad, che ha parlato di un crollo del sistema avvenuto intorno alle 14.48: le segnalazioni sui malfunzionamenti si sono rapidamente moltiplicate in brevissimo tempo, superando rapidamente quota 7.000. Ma di cosa si lamentano gli utenti che hanno Iliad come proprio operatore telefonico e che oggi hanno avuto qualche problema con la loro linea? Nello specifico, gli utenti lamentano un vero e proprio blackout quasi totale dei servizi mobili in Italia. La linea sembra essere ferma e bloccata, con annessa l’impossibilità di effettuare e ricevere chiamate, di utilizzare la connessione dati su mobile e l’assenza di segnale. Insomma, tutto praticamente fermo.

Le segnalazioni che arrivano da tutta Italia

Per quanto riguarda la localizzazione delle problematiche, non sembra esserci una circoscrizione precisa, o un perimetro ben definito, perché le segnalazioni arrivano dall’intero territorio del nostro Paese, senza una predilezione particolare. Una problematica quindi che è diffusa, ma che dovrebbe essere risolta a breve. Il picco, ad ogni modo, delle problematiche sembra registrarsi a Torino, Milano, Verona, Venezia, Bologna, Parma, Perugia, Roma, Napoli e Bari, i centri dove evidentemente c’è una concentrazione maggiore di utenti che hanno optato per la compagnia telefonica francese.