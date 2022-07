Incendi, ancora roghi sul territorio: un intero bosco in fiamme. Famiglie evacuate

Roma. Ancora incendi nella Capitale: l’estate è torrida e le fiamme non ne voglio sapere di diminuire. Gli operatori dei Vigili del Fuoco sono costantemente alle prese con i diversi roghi che si stanno verificano in questi giorni. Le forze sono allo stremo, spesso il personale è interamente impiegato e non ci sono unità da inviare in altri siti. L’ultimo rogo è di oggi, sabato 16 luglio.

Rogo a San Polo dei Cavalieri

Dalle ore 14:30, tre squadre dei Vigili del Fuoco di Roma e un’autobotte, stanno intervenendo presso il Comune di San Polo dei Cavalieri per un vasto incendio di bosco e sterpaglie.

Le operazioni delle ultime ore

In via precauzionale sono state evacuate alcune famiglie in Via Roma e Via Liberata a causa delle fiamme vicino le abitazioni. È stato richiesto anche il supporto dell’elicottero il quale sta raggiungendo la zona maggiormente colpita dal rogo.

Sul posto anche il DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) e Funzionario VVF di servizio.