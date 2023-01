Roma, appartamento divorato dalle fiamme: i Vigili del Fuoco salvano un gattino

Roma. Un incendio improvviso, all’interno di un appartamento situato in un a palazzina. Tanta paura per le fiamme che sono divampate senza preavviso alcuno nella tarda mattinata di oggi, martedì 24 gennaio 2023. Gli operatori dei Vigili del Fuoco, dopo aver ricevuto la segnalazione in centrale operativa, si sono immediatamente diretti verso il luogo segnalato con tutti i mezzi e l’attrezzatura necessaria per far fronte nel miglior modo possibile alla situazione.

Incendio in un appartamento a Roma

Una volta sul posto, la prima preoccupazione è stata per le persone eventualmente coinvolte, o ancora rimaste all’interno dell’appartamento in fiamme. Per fortuna, non c’è stato nessun coinvolto, né ferito né intossicato dalle fiamme. L’unico essere vivente rimasto all’interno dell’appartamento era una gattino, che gli operatori hanno prontamente individuato e salvato dai fumi e dalle fiamme. Il piccolo felino era rimasto intrappolato all’interno dell’appartamento e non sapeva come uscirne. Intanto le fiamme continuavano ad avanzare. Per fortuna, l’azione rapida degli operatori è riuscita dell’impresa. Ora il gattino sta bene, affidato alle sapienti mani del veterinario per le eventuali cure e il monitoraggio delle sue condizioni.

Le operazioni dei Vigili del Fuoco

Alle ore 11:25 circa, due squadre VVF con l’ausilio del Carro Teli e TA/6, sono intervenute in Via Giuseppe Piolti de Bianchi,259 per incendio appartamento. Le fiamme sono divampate all’interno di una abitazione situata al secondo piano di una palazzina di cinque. Non ci sono state persone coinvolte, i Vigili del Fuoco intervenuti hanno salvato un gatto ed affidato alle cure veterinarie. Funzionario VVF di turno, 118 e Polizia di Roma Capitale sul posto per quanto di loro competenza.