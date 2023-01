Tivoli, le fiamme divorano un appartamento: coppia di anziani salvata dai Vigili del Fuoco

Tivoli. Un appartamento, questa mattina, ha preso fuoco all’improvviso. Le fiamme sono velocemente avanzate all’interno della struttura e si è temuto il peggio per gli inquilini che vi si trovavano all’intero. Sì, perché le fiamme hanno preso di mira un appartamento abitato da una coppia di anziani, situato al primo piano e che si trova in una palazzina del posto.

A fuoco un appartamento a Tivoli: all’interno due anziani

L’innesco è avvenuto in mattinata, ma la causa rimane ancora tutte da accertare. Saranno solamente i rilievi di queste ultime ore dare una ricostruzione più precisa della catena di fuoco innescatasi. Le operazioni sono andate avanti per diverso tempo, quando gli operatori dei Vigili del Fuoco sono giunti sul posto, le fiamme erano già in stato avanzato, e la prima preoccupazione è stata per gli inquilini che ancora si trovavano all’interno dello stabile interessato.

La dinamica e il salvataggio dei Vigili del Fuoco

Il fatto è accaduto nella mattinata di oggi, 20 gennaio 2023, a Tivoli, precisamente in Via Colsereno, 69. Dopo la segnalazione e la chiamata in centrale operativa, la squadra 18A di Tivoli è intervenuta immediatamente sul posto: la segnalazione parlava di un incendio all’interno di un appartamento situato al primo piano di una palazzina che ne prevede due. Una volta sul posto, gli operatori, avendo appreso la possibilità di persone rimaste all’interno dello stabile a fuoco, sono immediatamente entrati all’interno, muniti di autoprotettore e tutta l’attrezzatura necessaria per le operazioni, ed hanno velocemente estinto le fiamme.

Le condizioni della coppia di anziani

I due occupanti, due persone anziane che vi vivevano all’interno, sono state assicurate alle cure dei sanitari, anche loro sul posto, e sono in buona salute. L’appartamento preso di mira dall’incendio, è stato reso inagibile dagli effetti del calore e dal fumo sviluppatosi al suo interno. Come anticipato, le cause che hanno innescato le fiamme sono ancora ignote, si attendono i risultati dei rilievi per eventuali delucidazioni in merito. Per fortuna, alla fine, solamente una grande spavento per la coppia di anziani.