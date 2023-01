Paura a Roma per un incendio, in fiamme un appartamento

Roma. Un incendio improvviso, divampato all’ultimo piano di una palazzina nelle ultime ore di oggi, venerdì 20 gennaio 2023. La struttura era abitata, il che ha subito allarmato gli operatori sul posto che, quando sono giunti, hanno cercato anzitutto di verificare la presenza di eventuali persone all’interno. Non si conoscono ancora bene le cause che hanno innescato le fiamme, né la catena di fuoco venutasi a creare. Solamente i rilievi che andranno svolti nelle prossime ore potranno svelare le ragioni dell’incendio. Ad ogni modo, ora, sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’immobile, il quale potrebbe essere anche giudicato completamente inagibile. Per fortuna, nessuna persona è rimasta coinvolta nelle fiamme, non ci sono né feriti né intossicati al momento. La prontezza e l’immediatezza dell’intervento da parte degli operatori.

Roma, due auto in fiamme in meno di un’ora: a via Flaminia e a Monte Mario

Roma, in fiamme un appartamento in Via Galeazzo Alessi

Il fatto è accaduto nella giornata di oggi, venerdì 20 gennaio 2023, intorno alle ore 14:30 circa. A quell’ora, di fatto, è arrivata una chiamata alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco che parlava di un incendio importante, sviluppatosi all’ultimo piano di una palazzina. Così, è scattato subito il protocollo operativo per andare in soccorso alla situazione. Due squadre VVF, con l’ausilio di un’autobotte e un’autoscala, sono intervenute in Via Galeazzo Alessi, 210 per l’incendio che ha coinvolto, come anticipato, un appartamento situato all’ultimo piano di una palazzina. C’è voluto del tempo, e operazioni di questo tipo sono sempre molto complesse e delicate. Le fiamme avevano invaso la struttura abitativa, iniziando il loro processo di erosione della struttura. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio, nessun ferito o intossicato. Le pronte operazioni hanno impedito che le cose potessero degenerare e che le fiamme coinvolgessero altri nuclei abitativi. Funzionario VVF, Polizia di Stato, 118, Italgas, Acea Elettrica e Polizia di Roma Capitale sul posto per quanto di loro competenza.