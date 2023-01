Roma, due auto in fiamme in meno di un’ora: a via Flaminia e a Monte Mario

Sono due gli incendi auto che si sono registrati nelle prime ore di oggi. Il primo allarme alla sala operativa dei Vigili del fuoco è arrivato alle 8.07, per una macchina in fiamme a Monte Mario. Gli uomini della 8 A dei Vigili del Fuoco sono accorsi ed è stato proprio grazie al tempestivo intervento che i soccorritori hanno sedato le fiamme che erano sviluppate da un’autovettura.

Incendio auto in via Flaminia

Un altro incendio auto si è verificato poco dopo le 9 sulla Flaminia una Smart è stata completamente avvolta dalle fiamme. In questo caso non risulta siano stati allertati i soccorsi, ma il rogo che ha completamente distrutto la vettura non sembra aver causato conseguenze per l’incolumità delle persone o per la viabilità.

Il conducente, evidentemente, ha fatto in tempo a scendere e ad allontanarsi dalla macchina prima che fosse completamente avvolta dalle fiamme, visto che per fortuna non si registra alcun ferito. Non si sono registrate conseguenze di rilievo per il transito delle auto in zona. Per quando non appare chiara la causa dell’incendio che potrebbe facilmente essere stato causato da un corto circuito.

Una settimana fa altre due auto a fuoco

Solo una settimana fa è successa analoga vicenda, a distanza di pochi minuti una dall’altra sono andate a fuoco due autovetture, una in via Settebagni in località Porta di Roma, l’altra in viale Carnaro, in località Montesacro, nel terzo Municipio. Anche in questi due casi non è stato chiaro quali siano state le cause che hanno provocato gli incendi che, però, hanno provocato notevoli disagi alla viabilità. Purtroppo non si tratta di casi isolati. Spesso capita che le automobili vadano a fuoco anche mentre sono in transito, ed è successo solo qualche giorno da quando il conducente ha visto andare a fuoco la vettura sulla quale stava viaggiando in viale Marconi, in direzione Porta Portese. Per fortuna anche in questo caso senza conseguenze per le persone.