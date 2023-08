Un incendio di vaste proporzioni è divampato a Ciampino nelle prime ore di sabato 29 luglio 2023. Il rogo è scoppiato in un impianto di rifiuti in via E. Ferrari. La nube di fumo è visibile a chilometri di distanza, anche da Roma. Nella nota congiunta diramata, i Sindaci del territorio invitano i cittadini a non uscire di casa e a tenere chiuse le finestre.

Incendio a Ciampino, la nota congiunta dei Sindaci del territorio

Paura a Ciampino, nei pressi di Roma. Fin dalle prime ore del mattino di sabato 28 luglio 2023, un incendio è divampato all’interno dell’impianto di stoccaggio e trasferenza rifiuti Ecologica 2000. Si è sprigionata in cielo una densa nube di fumo nera, visibile a chilometri di distanza, Roma compresa. La Conferenza dei Sindaci della ASL Roma 6 dirama la seguente nota stampa congiunta: