Incendio Colli Aniene, i residenti: ‘Hanno preso fuoco i pannelli”. La ditta: ‘Non abbiamo colpe’

Un incendio terribile quello avvenuto nel primo pomeriggio di ieri 2 giugno a Colle Aniene, a Roma. Un boato ha scosso l’intero quartiere e poco dopo le fiamme hanno avvolto una palazzina. La colonna di fumo è rimasta in cielo per ore. Il bilancio dell’incendio è devastante: un morto, 16 feriti, 7 ustionati di cui 3 gravi e 10 intossicati, 30 famiglie evacuate. Adesso si cerca di ricostruire la dinamica e di trovare la causa dell’esplosione, mentre la ditta si difende dalle accuse.

Roma, a fuoco appartamento a Mostacciano: morta una donna

Incendio a Colli Aniene, il racconto choc dei residenti

“Tre esplosioni, poi l’inferno”. Con queste parole i residenti hanno descritto il momento dell’esplosione, quando tutto è iniziato. Dopo il boato le persone hanno iniziato a gridare, a chiedere aiuto. “È stato terribile, vedevamo persone piene di sangue uscire dalla palazzina, piangevano e gridavano”, ha raccontato un testimone. Una scena straziante alla quale ha fatto seguito l’intervento congiunto dei vigili del fuoco insieme agli agenti della polizia di stato, della polizia locale di Roma Capitale e ai volontari della protezione civile.

Gli abitanti puntano il dito contro la ditta che stava svolgendo i lavori

La palazzina è stata dichiarata inagibile, e adesso bisognerà capire le cause di questa tragica esplosione che ha coinvolto velocemente 7 piani della struttura. Gli abitanti puntano il dito contro la ditta che stava effettuando lavori nel palazzo per l’efficientamento energetico. “Hanno lasciato tutto il materiale e tutta la spazzatura a cielo aperto sotto le case. Da lì è partito l’incendio”, ha detto un abitante a Repubblica e un’altra inquilina: “Il palazzo ha preso fuoco dal basso verso l’alto, sarà stato il materiale infiammabile lasciato sotto le case”. L’amministratore del palazzo, invece, sostiene che i lavori in corso da 5 mesi non c’entrino nulla con quanto accaduto.

Roma, incendio dopo l’esplosione a Colli Aniene: un morto. Ci sono anche ustionati e intossicati (VIDEO)

L’azienda si difende dalle accuse: “Il cantiere non ha nessuna colpa”

Si sospetta quindi che le fiamme possano essere partite dal basso, dal piano terra dove la ditta custodiva il materiale per i lavori di riqualificazione energetica. L’azienda si è difesa dalle accuse: “Il cantiere non ha nessuna colpa – ha dichiarato il responsabile amministrativo Laura Pompei, come riportato su Repubblica – i lavori erano sulla facciata. Stavamo facendo il cappotto termico. L’esplosione dovrebbe essere stata al secondo piano, io le posso solo dire che una ragazza che abita di fronte ha visto l’esplosione all’interno di un appartamento. Potrebbero essere stati i condizionatori che hanno dei gas all’interno e con il calore, ci sono gli uffici al piano terra, le esplosioni potrebbero benissimo essere quelle”.

Le cause del rogo, però, verranno accertate nei prossimi giorni. Intanto la Procura ha avviato le indagini. L’inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo e dal sostituto procuratore Roberta Capponi ed è stata affidata ai vigili del fuoco e alla Polizia.