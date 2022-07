Incendio sulla Pontina a Pomezia: traffico in tilt

Incidenti, persone che attraversano la strada, cantieri aperti, qualcuno che decide di ‘correre’ e fare attività fisica. E poi incendi, che vanno ad allungare la lista dei ‘disagi’ sulla Pontina, una delle arterie principali del Lazio che viene spesso etichettata come una strada da ‘incubo’. Incubo che stanno vivendo proprio in questi momenti gli automobilisti che si trovano sulla SS 148. Il motivo? C’è un incendio, partito da sterpaglie, quindi la strada è stata chiusa.

Chiuso lo svincolo per Via dei Rutuli per incendio

L’incendio è divampato circa un’ora fa sulla Pontina, più precisamente tra Pomezia e via Dei Rutuli in direzione Latina. Al momento, come fa sapere Astral Infomobilità, lo svincolo per Via dei Rutuli è stato chiuso al km 38+800 e su quel tratto di strada è attivo il restringimento di carreggiata. Il traffico, come si può immaginare, è in tilt. Sul posto i vigili del fuoco, che ora dovranno domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

(Foto di Repertorio)