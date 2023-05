Incidente a Roma, impatto tra un’auto e un furgone: danneggiato un semaforo

Roma. Un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 19 maggio 2023, alle prime luci del giorno e che ha coinvolto due veicoli, un furgone Fiat Doblò e una Volkswagen Golf. Le dinamiche che hanno portato allo scontro sono ancora tutte da acclarare, ma il botto ha innescato una certa apprensione tra i residenti che sono stati svegliati di soprassalto, nel quartiere di San Lorenzo. Sul posto le pattuglie della Polizia Locale per gli opportuni rilievi. Per fortuna, i conducenti sono rimasti illesi nella dinamica, ecco i dettagli del sinistro.

Impatto su Via Tiburtina: danneggiato anche un semaforo

Stavano entrambi transitando su Via Tiburtina, nel quartiere di San Lorenzo, nei pressi del Verano. Due veicoli, alle prime luci dell’alba di oggi, venerdì 19 maggio 2023. All’improvviso qualcosa deve essere andato storto, perché alle 5.45 un botto improvviso, all’altezza del civico 279, ha destato enorme preoccupazione tra i residenti che sono stati svegliai di soprassalto. Oltre ai due veicoli, visibilmente danneggiati dall’impatto, anche un semaforo è stato coinvolto nella dinamica, con evidenti danni. Subito dopo le segnalazioni, ad intervenire sono stati gli agenti del Secondo Gruppo Sapienza della Polizia di Roma Capitale che, dopo aver constatato le condizioni dei conducenti, si sono impegnati con i rilievi. Le due vetture coinvolte, come anticipato, sono state un furgone Fiat Doblò e una Volkswagen Golf. I conducenti, per fortuna, sono rimasti illesi: il primo un uomo di 67 anni, in transito su quella strada verosimilmente per recarsi al lavoro, il secondo un uomo di 44 anni.

Le condizioni dei conducenti e i rilievi

Oltre agli agenti della Polizia Locale, sul posto sono rapidamente arrivati anche gli operatori del 118 per assicurarsi della condizioni di salute dei conducenti. Come detto, solamente un grande spavento e un semaforo danneggiato. L’unica incognita, non da poco, rimane la causa che ha portato all’impatto, ad un orario, certo, ad un orario in cui il traffico doveva essere sgombero. Solamente le indagini, i rilievi e le testimonianze dei conducenti potranno aiutare a ricostruire precisamente il quadro situazionale che ha portato all’impatto.