Incidente Immobile, non ci sono ‘colpevoli’. Il campione: ”Sono passato col verde, ho detto la verità”

Roma. I Vigili Urbani del I Gruppo Prati, alla fine, hanno chiuso i rilievi sull’incidente di Ponte Matteotti che ha visto come sfortunato protagonista ì l’attaccante della Lazio Ciro Immobile, che reitera il suo messaggio: ”Ho detto la verità, sono passato con il verde”. Ad ogni modo, stando alla chiusura delle indagini, non è stato possibile accertare di chi fosse la responsabilità, se del campione o del macchinista.

Roma. Incidente Ciro Immobile, i vigili chiudono il caso: ‘Non ci sono responsabili’

Incidente Immobile: non ci sono ‘colpevoli’

E, dunque, dopo tanto parlare e dopo tanto cercare, ecco che l’incidente occorso alle prime ore di domenica 16 aprile, resta senza “colpevoli”, nonostante rilievi ed indagini. Tuttavia, è necessario affermare che di certo non spetta ai Vigili essere giudici. Gli agenti si limitano fotografare il luogo e gli strascichi di quel che è accaduto, e lasciare così intendere come possa essere avvenuto il sinistro. Ad ogni modo, non si è riuscito a stabilire cosa sia successo e ora la questione passa direttamente alle assicurazioni. Il rischio, però, è che ora tutta la vicenda possa sfociare in una vera e propria causa civile con un giudice che dovrà essere chiamato ad esprimersi sull’intricata vicenda. Tutta la trafila e la burocrazia dei tempi d’attesa potrebbe durare non mesi ma addirittura anni.

Le due versioni contrastanti

Anche perché ognuno dei due, campione e macchinista, continuano a sostenere le loro tesi, segnati inevitabilmente dal principio di non contraddizione: entrambi ribadiscono di essere passati con il semaforo verde. Ci sarebbero le telecamere, ma riferiscono i Vigili che è impossibile fare affidamento sui frame delle immagini: quell’impianto non ha registrato nulla. Intanto, tra il campione e il conducente del tram, così come fa sapere il legale del bomber, non sono intercorsi contatti, solamente quel telegramma che l’attaccante aveva spedito al macchinista: ”Ringrazio Dio nessuno di noi ha avuto ferite gravi. Volevo mandarti un pensiero prima ma non avevo dati. Spero diventi presto un brutto ricordo per tutti. Ti auguro di riprenderti al più presto”.