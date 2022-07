Violento impatto sull’Aurelia, un furgone avvolto dalle fiamme: il conducente in pericolo

Roma. Ancora incidenti sotto il sole rovente e sull’asfalto ormai incandescente di questa giornata. Questa volta l’impatto è avvenuto su Via Aurelia, precisamente al km 10 (altezza dell’uscita Acqua Fredda), creando disagi e congestioni per il traffico a scorrimento veloce sulla carreggiata.

Incidente Aurelia al km 10

Nel dettaglio, l’incidente si è verificato intorno alle 11:00 di questa mattina, venerdì 22 luglio e pare sia stato molto violento a giudicare soprattutto dalle immagini che provengono dal luogo dell’impatto.

Si parla di un tamponamento tra un Iveco Daily e un Fiat Ducato, due furgoni di dimensioni non proprio modeste. Dopo lo scontro, inoltre, l’Iveco ha preso anche fuoco, mettendo in pericolo la vita di coloro del conducente.

Furgone in fiamme

L’autista in questione è un italiano di 60 anni, ferito dallo scontro ma per fortuna non in condizioni gravi (codice giallo) e poi immediatamente allontanato dal veicolo in fiamme. Dopo l’intervento degli operatori del 118, l’uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale, Aurelia Hospital. Sul posto anche il XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale per gli opportuni rilievi. La strada è stata riaperta nell’ultima ora.