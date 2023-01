Incidente a Fonte Nuova, ci sarà il lutto cittadino per i funerali: chi erano le giovani vittime

Un incidente terribile, devastante. Un bollettino tremendo: cinque giovani ragazzi sono morti questa notte intorno alle 2.30, alle porte di Roma, dopo che la loro Fiat 500, sulla quale viaggiavano, si è ribaltata a causa probabilmente della forte velocità. La tragedia è accaduta in via Nomentana all’altezza del civico 611, a Tor Lupara, una frazione di Fonte Nuova.

Incidente in via Nomentana a Fonte Nuova: muoiono Valerio, Alessio, Simone, Flavia e Giulia, avevano tra i 17 e i 21 anni

La tragedia a Fonte Nuova: lutto cittadino per i funerali

Un evento che conferma ancora una volta come in Italia le strade uccidano, e di continuo. Soprattutto i giovanissimi. Non ci sono parole per quello che è accaduto, le vite spezzate erano troppo giovani e l’incidente ha ancora diversi lati che le indagini dovranno chiarire. A restare, ora, un tremendo vuoto, e lo strazio dei familiari che nel giro di una notte hanno perso i loro giovani cari. Un’intera comunità a lutto, che difficilmente riuscirà a convivere con l’evento appena trascorso: “Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e la Cittadinanza tutta si stringono con dolore alle famiglie delle vittime del tragico incidente avvenuto questa notte al centro della nostra città”. Così si è espresso il Comune di Fonte Nuova, manifestando la propria vicinanza alle famiglie dei ragazzi scomparsi nel tragico incidente di questa notte. Il primo cittadino ha poi aggiunto che il giorno dei funerali delle cinque vittime sarà proclamato il lutto cittadino.

Chi erano le giovani vittime dell’incidente di Fonte Nuova

La tragedia ha spazzato via la vita di cinque giovani ragazzi, amici, che avevano appena trascorso la serata insieme, di rientro da un compleanno. Il più grande di loro doveva compiere ancora i 22 anni, mentre la più giovane non era neppure maggiorenne. Valerio, 21 anni come Simone e Alessio, e Flavia, 17 anni appena compiuti. I ragazzi sono deceduti sul colpo, mentre un’altra amica, Giulia, è stata portata d’urgenza al policlinico Umberto I di Roma, dove i medici hanno tentato il possibile, ma senza risultati. Il cuore di Giulia, 18e anni, si è fermato alle prime luci di oggi, al policlinico Umberto I di Roma. L’altro giovane, Leonardo, 22 anni, lotta per la vita all’ospedale Sant’Andrea.