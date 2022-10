Paura alle porte di Roma: fa la manovra e il camion si ribalta (FOTO)

Momenti di paura oggi in provincia di Roma a seguito di un incidente stradale. Stava facendo manovra con il camion ma si è ribaltato. Fortunatamente nel sinistro non ci sono stati feriti.

Leggi anche: Tragico incidente alle porte di Roma: si schianta contro un’auto, morto sul colpo

Incidente alle porte di Roma: cosa è successo

Oggi intorno alle 10 la Squadra Operativa ha inviato a Riano in via Dante Alighieri e precisamente all’incrocio con via Giovanni XXIII, la squadra Vigili del Fuoco di Montelibretti con al seguito l’autogrù per un incidente stradale. Coinvolto nel sinistro un solo mezzo pesante che durate una manovra di guida si è ribaltato. Le cause dell’incidente al momento sono ancora da stabilire. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto presenti anche le forze dell’ordine per la gestione della viabilità.