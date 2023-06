Incidente in vacanza, morto il vigile urbano di Roma Antonangelo Bette

Un terribile incidente ha visto morire un agente della polizia locale di Roma. La vittima è Antonangelo Bette, 66 anni. Il vigile urbano si trovava a bordo della sua moto sulla Superstrada Pedemontana Veneta, nella Marca, nella zona di Altivole in direzione Spresiano-Treviso.

È successo nel pomeriggio di oggi, 22 giugno, al chilometro 70 della superstrada. L’uomo ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, per ragioni ancora al vaglio. La moto è finita fuori strada, sbalzando a terra il conducente. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato in tutti i modi di rianimare il 66enne. I soccorritori, medico e infermieri del Suem 118, arrivati dal vicino ospedale di Castelfranco Veneto, hanno provato con il massaggio cardiaco per circa 22 minuti, ma le ferite riportate erano troppo gravi e Bette è deceduto prima del trasporto in ospedale.

Sul posto, per i rilievi dell’incidente, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Da quanto risulta, la strada era stata inaugurata da non troppo tempo. Antonangelo Bette è la prima vittima da quando la strada è stata riaperta.