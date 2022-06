Torvaianica, auto contro scooter sul lungomare: ferito ragazzo, 50 minuti per l’ambulanza (FOTO)

Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi, 4 giugno, a Torvaianica, sul Lungomare delle Sirene, all’altezza del civico 490. Uno scooter e un’auto si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento.

Da un prima ricostruzione sembrerebbe che l’auto, che proveniva in direzione Ostia, stesse girando a sinistra, mentre lo scooter, proveniente dal centro di Torvaianica centro, stesse procedendo in direzione di Ostia.

Ferite sul viso e sul corpo

Ad avere la peggio il giovane a bordo dello scooter, che essendo in costume, ha riportato abrasioni e contusioni in varie parti del corpo, oltre che sul viso. Nell’urto, infatti, il casco di protezione è volato via.

Polemiche sui soccorsi: nonostante le ripetute chiamate da parte dei passanti che per primi si sono fermati a prestare soccorso, l’ambulanza del 118 è arrivata dopo 50 minuti. Con la beffa che ne sono arrivate due insieme.

La polemica sui ritardi

“Il ragazzo, con il volto sanguinante, sotto il sole cocente e dopo aver sbattuto la testa, necessitava di cure urgenti”, tuona Piergiorgio Benvenuti, che si trovava sul posto pochi attimi dopo l’incidente. “Ho chiamato più volte i soccorsi sollecitando l’arrivo dell’ambulanza perché lo stato di salute del ragazzo era preoccupante, ma non arrivava nessuno. Questa cosa è indecente. Quasi un’ora per arrivare: non c’è nessuna organizzazione, quando si sa perfettamente che d’estate questi sono territori da presidiare perché a rischio”.

Traffico in tilt

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Pomezia per regolamentare il traffico e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Lunghe file si sono formate su entrambe le direzioni di marcia per circa due ore.