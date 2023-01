Incidente sulla A1, l’auto finisce sotto un tir: ci sono feriti

Incidente sulla A1, scontro tra un’auto ed un veicolo pesante. Uno tamponamento pesante, pauroso, avvenuto nelle ultime ore di oggi, venerdì 13 gennaio 2023, lungo la corsia nord dell’A1 nel tratto compreso tra i caselli di Pontecorvo e Ceprano. Stando alle testimonianze di chi era sul posto, un tir è stato improvvisamente tamponato da una vettura, innescando così una paurosa dinamica dopo la quale l’auto coinvolta si è ritrovata quasi sotto il mezzo pesante. Chi si trovava sul posto non è riuscito a trattenere la concitazione e ha parlato di un incidente molto grave, ma per fortuna dopo l’intervento dei soccorsi, pare che le condizioni dei due feriti non fossero così gravi da portare a termine il trasporto con l’eliambulanza. La corsia dove è avvenuto l’incidente ora è nuovamente scorrevole. Era stata chiusa nell’ultima ora per consentire l’atterraggio del velivolo di soccorso.

La dinamica dell’incidente sulla A1, tra Pontecorvo e Ceprano

Ad ogni modo, le condizioni dei rispettivi conducenti, soprattutto del soggetto in auto, sono ancora tutte da chiarire. Quel che è certo, è che era stato richiesto subito l’intervento dell’eliambulanza, per trasportare eventuali feriti gravi presso un’attrezzata struttura della Capitale. Tuttavia, dopo l’intervento dell’eliambulanza e il primo soccorso degli operatori al suo interno, per fortuna, la condizione dei due feriti non è sembrata così grave come si era pensato all’inizio, e per questo l’eliambulanza è ritornata vuota al suo presidio.

La viabilità sul tratto dell’incidente

Le corsie nel tratto interessato all’incidente erano state chiuse per consentire l’atterraggio del velivolo di pronto soccorso. Ora, il tratto interessato è nuovamente sgombero e scorrevole per i veicoli della strada. Sul posto sono presenti anche diverse squadre dei Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso dell’Ares 118, la Polizia Stradale e gli uomini della società autostrade, tutti impegnati, a seconda dei rispettivi ruoli, nelle ultime operazioni di messa in sicurezza della carreggiata e i necessari rilievi.