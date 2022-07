Incidente sulla Roma-Fiumicino: due feriti, traffico in tilt

Ancora un incidente a Roma, questa volta sull’autostrada A91 “Roma-Aeroporto di Fiumicino”. Circa un’ora fa due auto, per cause ancora tutte da accertare, si sono scontrate. E il traffico, come si può immaginare, è ancora in tilt.

Traffico paralizzato sulla Roma-Fiumicino

L’incidente è avvenuto all’altezza del km 10,000: qui due auto, per cause da verificare, si sono scontrate. Due le persone rimaste ferite nelle carambola, ma al momento non si conoscono le condizioni di salute.

Il traffico, invece, è il tilt: attualmente si registrano circa 4 km di coda in direzione della Capitale.

Il personale delle Forze dell’Ordine, del 118 e di Anas sono sul posto per gestire la viabilità e ripristinare il prima possibile la circolazione.