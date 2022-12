Incidente tra due auto, nonna e nipote finiscono in un dirupo: salvi per miracolo

Poteva essere un incidente dalle più gravi conseguenze, quello avvenuto questo pomeriggio ad Alvito, comune nella provincia di Frosinone. Infatti, all’interno della realtà comunale si sarebbero scontrate due automobili. Tra queste, una con a bordo una nonna e il proprio nipote, sarebbe carambolata all’interno di un dirupo locale. Fortunatamente per le due persone, nessuna conseguenza seria ma solo delle ferite superficiali riportate nell’incidente.

L’incidente con la macchina caduta nel dirupo

Chi era ad Alvito oggi pomeriggio e ha osservato l’incidente in qualità di testimone, parla apertamente di un “violento incidente” tra due autovetture, che poteva vedere anche epiloghi più tragici per la salute delle persone coinvolte. Erano le 15.30 di venerdì 30 dicembre, quando un grosso botto si è sentito sulla strada. Qui, due autovetture si erano violentemente scontrate, per dinamiche che ancora stanno dettagliatamente vagliando gli agenti delle Forze dell’Ordine.

Al di là delle responsabilità, una macchina carambola nel dirupo vicino. Si tratta dell’autoveicolo dove viaggiavano una nonna col proprio nipote, che non possono evitare in nessun modo che la macchina finisca in quel punto pericoloso dove finisce la strada. Come i residenti vedono la scena, subito allarmano i soccorsi: “una macchina è caduta nel dirupo, rischiamo che qualcuno si sia fatto molto male”. Come sentono questa chiamata al centralino dei soccorsi, subito sul posto si precipita una volante dei Carabinieri e i soccoritori del 118, che subito pensano al peggio vedendo le dinamiche dell’incidente.

Il miracolo di Natale però protegge nonna e nipote, che solo per fortuna escono incolumi dalle lamiere della macchina. Nonostante la brutta carambola, per loro solo danni di lieve entità, qualche trauma sul corpo e tanto spavento. Per controllare che entrambi non avessero avuto danni di salute più seri, i sanitari del 118 li hanno trasferiti, in maniera precauzionale, presso l’ospedale Santa Scolastica di Cassino. Intanto, si vagliano le dinamiche che hanno causato l’incidente.