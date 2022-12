Roma, volante della Polizia si schianta contro tre auto: investiti un ciclista e un centauro, due feriti in codice rosso (VIDEO)

Roma. Bruttissimo incidente nella tarda mattinata di oggi nella Capitale, precisamente in via Tiburtina, all’altezza del civico 468, all’incrocio con via Pietro Ottoboni. Una volante della polizia, probabilmente impegnata in un inseguimento, si è scontrata violentemente con altre tre vetture in strada, due Fiat Panda e una Citroen. Durante lo scontro una ciclista è stata investita da una delle auto tamponate: la donna è rimasta ferita, ma non si conoscono ancora le sue condizioni. Anche i 3 poliziotti a bordo della volante sono rimasti feriti, seppur lievemente: due di questi sono stati portati al Pertini, mentre il terzo collega si trova ora al Policlinico Umberto I. Tutti e tre stanno bene, hanno subito solamente leggere escoriazioni. Ad avere la peggio è stato il conducente di una delle due Panda che è stato trasportato in codice rosso in ospedale dopo un primo soccorso degli operatori sul posto.

Roma, durissimo incidente stradale: camion travolge scooter

Caos in via Tiburtina: volante si schianta contro due auto

Su via Tiburtina si è creato il caos. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, che hanno soccorso le persone ferite. Al momento risultano due persone – tra cui anche un ciclista – in codice rosso, trasportate urgentemente in ospedale. Insieme a lui, anche il conducente della Panda, sembra essere in gravi condizioni perché trasportato in ospedale d’urgenza e in codice rosso.

I rilievi per ricostruire la dinamica

Intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, per i rilievi del caso. Da quanto riferito dai testimoni sul posto, la polizia procedeva con i lampeggianti, sia sonori che luminosi, accesi. Sul posto anche altre pattuglie della Polizia di Stato gli agenti dei gruppi Sapienza e Tiburtino in supporto ai colleghi. Si dovrà adesso ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Seguiranno aggiornamenti.