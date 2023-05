Infernetto, tentano di rapire un altro cane: torna a colpire la banda del furgone bianco

Ancora un tentativo di furto di cani all’Infernetto, nel X Municipio, dove è tornata in azione la banda del furgone bianco. Vittima stavolta un ragazzo che stava portando a spasso il suo cane, uno splendido esemplare bianco, meticcio, di nome Bjorn. A raccontare la vicenda la mamma del giovanissimo padroncino, Catia Ghenzer, attraverso un post pubblicato su Facebook, finalizzato a mettere in guardia gli altri padroni di animali.

“Attenzione, al parco di via Stradella hanno provato a portare via il nostro cane da mio figlio”, ha avvisato la donna, per poi dare i particolari del tentativo di rapimento fortunatamente andato male grazie alla pronta reazione del ragazzo.

Banda in azione all’ora di pranzo

La banda del furgone bianco ha provato ad agire nella giornata di oggi, 20 maggio, verso le ore 13:30, quando il ragazzo era andato a fare la passeggiata con il cane. Erano arrivati in via Stradella, nei pressi del parco, quando sono stati avvicinati da un furgone bianco con a bordo due persone. Una è rimasta a bordo, con il motore acceso, l’altra invece è scesa e si è avvicinata e ha provato a prendere il cane.

Ma il ragazzo, capendo all’istante le interazioni dell’uomo, è riuscito a fuggire con il suo fido animale e a correre verso casa, al sicuro. “Si tratta di due persone di nazionalità presumibilmente straniera, dai tratti indiani. Mio figlio è riuscito a prendere qualche numero della targa, perché in quel momento pensava al cane e alla sua incolumità, non ad altro”, racconta la mamma.

I precedenti

Questo non è il primo episodio che accade all’Infernetto. Tre mesi fa, il 18 febbraio, un ragazzo, che era a passeggio con il proprio cane, è stato avvicinato da due persone, che lo hanno aggredito. Anche in quel caso la vicenda era stata resa nota attraverso un post. “Massima attenzione. Il famoso furgone bianco si è recato anche all’Infernetto, via Banchieri”, recitava, per poi spiegare che il ragazzo era stato avvicinato e aggredito nel tentativo di prendere il suo cane.