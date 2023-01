Latina, insegnante bullizzata dagli alunni: colpita con lo zaino, cade a terra

Latina. Un gioco assurdo, creato appositamente per sbeffeggiare gli insegnanti. Il meccanismo è semplice, li si colpisce con lo zaino e si finge che sia accaduto per caso. Il tutto, poi, è rigorosamente organizzato seguendo le regole che sono indicate su un profilo Instagram creato apposta. In ultimo, chiaramente, la cosa viene ripresa con gli smartphone e pubblicata sulle piattaforme social. Un gioco inquietante, che approda direttamente in una scuola superiore di Latina dove sono stati segnalati diversi episodi riportati anche da il Messaggero.

Insegnata bullizzata in una scuola di Latina

Al momento, però, tutti i casi sembrano essere circoscritti ad un unico istituto superiore. Qui sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Tuttavia, proprio perché continuamente condivisa sui social, si teme che il gioco possa arrivare anche in altre scuole, secondo un perverso meccanismo di emulazione. Nel mirino delle ”imboscate”, ci sarebbero almeno 5 insegnanti. Una, in particolare, sarebbe stata colpita in pieno da uno zaino indossato su una sola spalla da uno dei suoi alunni.

La dinamica del gioco scellerato a scuola e postato sui social

Il ragazzo in questione, aveva finto un urto accidentale, mentre i compagni, armati di smartphone, erano intenti nelle riprese per il contenuto che sarebbe stato poi subitamente condiviso su Instagram. La prof, una volta subito l’urto, è rimasta scioccata di fronte al gesto. Alcuni testimoni riportano che l’insegnante si sia dovuta accasciare anche a terra dopo essere stata colpita. Il “gioco”, secondo la ricostruzione, sarebbe stato organizzato da un folto gruppo di ragazzi sedicenni di una classe terza. Inutile sottolineare che rischiano grosso, se le accuse dovessero trovare conferma. L’insegnante, già nel mirino dei ragazzi per altri episodi, sta valutando se presentare una denuncia. Intanto, poi, anche il dirigente della scuola in questione, ha fatto sapere che potrebbe prendere dei provvedimenti in autonomia e valutare eventuali sanzioni.

