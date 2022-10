Interruzione idrica a Nettuno, chiudono scuole e uffici comunali: ecco quando

Chiudono scuole e uffici comunali a Nettuno per l’interruzione idrica. Ecco tutti i dettagli, le zone interessate e gli orari nei quali ci sarà lo stop dell’acqua nella città.

Interruzione idrica a Nettuno, scuole e uffici chiusi: ecco dove

L’interruzione idrica inizierà alle ore 23:00 del 2 novembre e andrà avanti fino alle ore 14:00 del 3 novembre 2022. Non saranno incluse le zone di Santa Barbara, Cadolino e Zuccherti. Con l’ordinanza n.19/2022 è stata disposta la chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Nettuno ad eccezione dell’Istituto ITIS Trafelli, Scuola elementare e materna Santa Barbara e Scuola elementare e materna Cadolino, zone non interessate dal disservizio come da comunicazione del gestore, per l’intera giornata del 3 novembre 2022 al fine di tutelare le condizioni igienico sanitarie degli utenti interessati.

Inoltre, sempre nella giornata del 3 novembre 2022, sempre a causa dell’interruzione idrica programmata da Acqualatina, gli uffici e le sedi comunali resteranno chiuse al pubblico.