Questa notte a Sperlonga (Latina), i Carabinieri del dipendente N.O.R.– Aliquota Radiomobile sono intervenuti a seguito di un sinistro stradale avvenuto tra una moto e due auto.

Per cause in corso di accertamento il motociclo, che stava percorrendo la strada Statale 213 Flacca con direzione Sperlonga (LT) – Gaeta (LT), ha invaso l’opposto senso di marcia andando a collidere contro le due autovetture che stavano percorrendo la stessa strada con direzione opposta.

A seguito dell’impatto, il centauro, di 28 anni, è stato trasportato, in codice rosso, presso il pronto nosocomio di Formia (LT) dal personale del 118 intervenuto, dove si trova ricoverato fortunatamente non pericolo di vita. Nessuna conseguenza significativa invece per i conducenti degli altri due mezzi, due uomini rispettivamente classe 1962 (residente in Melito di Napoli (NA)) e classe 1953 del posto.