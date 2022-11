Killer di Prati, la sua casa tra rubinetti in oro, idromassaggio e tv in bagno

Andando a vedere la sua casa in vendita nel quartiere della Balduina, il killer di Prati amava la bella vita. Infatti, oltre a tenere una palestra in casa per tenersi tonico con il fisico, tante installazioni mostrano l’immagine di un uomo che amava circondarsi di cose pacchiane. In questo senso, si pensi al bagno: non solo un costoso idromassaggio, ma anche la televisione all’interno del gabinetto, che rende inusuale quel tipo di installazione lì.

La casa del killer di Prati

L’assassino aveva messo in vendita la casa, con le bizzarrie che ne davano un valore commerciale intorno ai 530 mila euro. Nel famoso bagno degli sfarzi e del lusso, si trovava una vasca idromassaggio di lusso. Da qui, chi si immergeva poteva benissimo vedere anche la televisione, magari gustandosi una serie tv o addirittura un film. Infatti, proprio davanti c’era un televisore incastonato nel muro, per rendere ottima la visione dalla vasca da bagno.

A questo, come nelle case di tanti boss della criminalità organizzata, lo sfarzo non finiva. Infatti, i rubinetti erano tutti placcati in oro, con mattonelle che sembravano trapuntate per l’effetto ottico. In più, una stanza adibita solamente all’attività di palestra, dove il criminale aveva installato una cyclette, una panca piana, le parallele, il rack per gli squat e i manubri per fare pesi. Dopotutto, una dimora che illustra bene il personaggio, definito come “atletico e sportivo” prima che tornasse la dipendenza dalle sostanze stupefacenti.

Un’abitazione che aveva un forte stile, utilizzando i soldi provenienti dal giro criminale. Allora tanti specchi di lusso sparsi per casa, pavimenti rigorosamente in parquet in teak, oltre a una gigantografia di Marilyn Monroe all’interno di una camera da letto. Ed anche qui, perché la forma fisica è tutto, presente un’altra cyclette vicina all’area del letto. Nonostante l’appartamento si trovi al piano terra, entrata a vista potendo beneficiare di una casa extra lusso e che attira l’attenzione per l’oggettiva bellezza.