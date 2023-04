La mamma della ragazza è chiusa fuori casa, lui si arrampica e cade: 16enne in codice rosso

Un gesto altruistico che poteva costargli la vita quello che, questa mattina, ha visto protagonista un ragazzo di appena 16 anni. Il giovane nel tentativo di raggiungere la madre della fidanzatina che era rimasta fuori casa si è arrampicato sulla tubatura del gas ma è poi scivolato. Secondo quanto si apprende, il 16 enne voleva raggiungere la finestra e per questo si è arrampicato su una tubatura del gas quando ha improvvisamente perso l’equilibrio cadendo al suolo. Lo studente ha fatto un volo di circa 4 metri ed è stato poi condotto in ospedale, in codice rosso, con l’eliambulanza. Nonostante la paura di quei concitati momenti, fortunatamente il giovane non è in pericolo di vita. In corso le indagini dei carabinieri per fare chiarezza sull’esatta dinamica dei fatti.

Incidente a Roma, il tram prende in pieno l’auto della Guardia di Finanza (VIDEO)

L’incidente questa mattina a Formello, 16enne finisce in ospedale

I fatti sono avvenuti questa mattina a Formello, un comune in provincia di Roma, e precisamente in via Anguillarese. Protagonista della vicenda un ragazzo di appena 16 anni che nel tentativo di aiutare la madre della propria fidanzata se l’è vista brutta. Un gesto altruistico il suo che, tuttavia, poteva rivelarsi ancor più pericoloso di quello che è stato. Facciamo un piccolo passo indietro. La donna era rimasta fuori casa e nel tentativo di aiutarla il ragazzino ha pensato bene di arrampicarsi sulla tubatura del gas così da raggiungere la finestra. Tuttavia, ad un certo punto, è caduto ferendosi in modo serio. Nel tentativo di raggiungere il balcone, infatti, lo studente ha fatto un volo di circa 4 metri sbattendo poi al suolo.

I soccorsi e le indagini

Scattato l’allarme, il 16enne è stato tempestivamente soccorso dagli operatori del 118. Trasportato all’ospedale Gemelli di Roma in codice rosso, sul posto è giunta l’eliambulanza. Presenti anche i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso. Fortunatamente, nonostante la paura, il ragazzo non è in pericolo di vita. Sono attualmente in corso le indagini dei militari per fare chiarezza sulla dinamica dei fatti.