La rom borseggia la turista, il compagno lotta e immobilizza la ladruncola: “Dov’è la Polizia?”. Alta tensione in piazza

Ha sorpreso la borseggiatrice mentre era intenta a derubare la sua fidanzata. La coppia si è però accorta di quanto stava accadendo ed ha reagito: in particolare il compagno della donna, turista straniera in visita a Venezia, ha bloccato la ladruncola e l’ha tenuta ferma aspettando l’arrivo delle forze dell’ordine. Arrivo che però non è stato immediato nonostante l’uomo chiedesse a gran voce aiuto cercando di non far scappare la malvivente.

Leggi anche: I nomadi si aggirano tra le auto in sosta, i residenti chiamano subito i Carabinieri: fermati

Il video del turista che ha bloccato la ladra rom

In realtà la ladra non era da sola. Ma, come spesso accade nelle principali città italiane, come Roma e Milano, era supportata da altre complici. Il terzetto, di origine rom, ha così abbordato la coppia di turisti in Campo de la Guerra e, approfittando di un attimo di distrazione, è entrato in azione. La manolesta è stata però colta in flagrante e la coppia ha reagito. La sequenza è stata immortalata con un cellulare ed è finita in rete diventando virale: nel video si vede il giovane turista “lottare” con la ladruncola riuscendo infine, non senza difficoltà, ad avere la meglio. Chiamando a gran voce nel frattempo, così come le altre persone lì presenti, le forze dell’ordine. Ma cosa ne è stato delle complici? Una è riuscita a fuggire mentre l’altra è rimasta lì a “supporto” della compagna. Alla fine, dopo circa un’ora, sono arrivate le pattuglie della Polizia Locale che hanno preso in consegna la borseggiatrice.