La storia di Briciola: la gattina che aspetta da mesi il suo padrone morto

Tutti i giorni aspetta vicino al cancello il ritorno di nonno Enrico morto il 23 maggio scorso. Protagonista della vicenda è una gattina di nome Briciola tanto affezionata al suo padrone da sperare tutti i giorni di vederlo oltrepassare quel cancello nella casa a Fabrica di Roma, dove lei viveva insieme all’uomo.

Briciola una storia di amore e amicizia

L’amore di Briciola per il suo padrone ha fatto il giro del web grazie a una volontaria animalista, Gloria che ha deciso di raccontarla su facebook pubblicando anche la foto della piccola protagonista di questa storia d’amore e amicizia. “Ci provo a non commuovermi – scrive l’animalista -. Briciola è una gattina meravigliosa, l’ho conosciuta circa 3 anni fa, quando per una serie di eventi ho iniziato a frequentare la casa di nonno Enrico”.

Alla storia della piccola Briciola si intreccia quella del suo padrone Enrico che viveva solo “la sua famiglia non veniva mai a trovarlo e lo Stato italiano pensava che con 600 euro di pensione potesse farcela”. Nonostante la condizione di difficoltà economica nonno Enrico accudiva diversi gattini e poi c’era lei Briciola che “poteva permettersi qualsiasi cosa, anche rubargli il prosciutto sul tavolo: continua ad aspettare nonno Enrico, ma lui non tornerà più”.

Leggi anche: Lola: la storia a lieto fine della papera smarrita a Ottavia

La decisione di dare in adozione la gattina

Da sei mesi la volontaria sta riflettendo su quale possa essere la sorte migliore per la gattina, se lasciarla dove è nata o cresciuta o se darla in adozione. Alla fine la decisione è arrivata: “Briciola, previo un pre-affido meticoloso, cerca padroncini che possano adottarla”. Una decisione alla quale è seguito il post con le foto della gattina. (foto di Gloria Cossio Di Codroipo)