Ladispoli: in strada con la coca, a casa con la cannabis. Nei guai un 57enne

Ladispoli. I panni sporchi si lavano in famiglia. Soprattutto se di mezzo c’è della droga. Nella serata di venerdì scorso, i Carabinieri della Sezione Operativa, supportati dai colleghi della Stazione di Campo di Mare hanno arrestato un 57enne e denunciato a piede libero un 34enne, nipote dell’arrestato, poiché sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti.

”Beccato” mentre cedeva le dosi di coca

Scendendo nel dettaglio, il 34enne è stato notato in atteggiamento sospetto nel corso di un controllo svolto in una delle vie centralissime di Ladispoli. I militari lo hanno intravisto mentre cedeva un involucro contenente cocaina ad una persona del posto. Dalla strada, poi, si è passati all’abitazione. E le sorprese non sono finite.

La perquisizione domiciliare

Di fatto, la successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire nella disponibilità del 57enne, 2 piante di canapa indiana, coltivate e detenute senza alcuna autorizzazione, alte circa 180 cm e già in piena fluorescenza. Il fogliame ricavatone, superiore agli 800 grammi e dal quale avrebbe potuto ricavare svariate dosi, ha dunque fatto scattare le manette ai polsi del 57enne.