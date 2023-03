Ladispoli: svaligiano tre negozi in poche ore, poi si scagliano contro i carabinieri

Ladispoli. Due individui sono stati ”beccati” in flagranza di reato mentre stavano facendo razzia di denaro ed altri oggetti all’interno di un esercizio commerciale della zona. Ma non era la prima volta. Anzi, proprio in quella stessa giornata, i due furfanti erano già reduci di altri tre furti sempre nel comune di Ladispoli. Alla vista dei carabinieri, però, non si sono fermati, ingaggiando una vera e propria colluttazione con i militari. Ecco cosa è successo nel dettaglio nella nottata tra martedì e mercoledì.

Ladispoli, carabinieri chiudono due locali: erano luoghi di ritrovo per pregiudicati

Ladispoli, 3 furti in poche ore

L’attività dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia volta a contrastare i reati predatori non si ferma mai, sull’intero territorio. Nell’ambito di un più ampio piano strategico di controllo del territorio su tutta la provincia, disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, sono stati intensificati i controlli nella fascia costiera con una serie di pattugliamenti concentrati nei luoghi reputati maggiormente sensibili.

”Beccati” in flagranza mentre svaligiavano un chiosco

In particolare i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Civitavecchia hanno arrestato due persone, un 55enne ed un 41enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sopresi in flagranza di reato, mentre tentavano di asportare da un esercizio commerciale denaro e altri oggetti. I fatti sono accaduti nella notte tra martedì e mercoledì scorso, in pieno centro a Ladispoli, ove veniva segnalata la presenza dei due individui che, mediante effrazione della saracinesca, erano entrati all’interno di un chiosco.

L’aggressione ai carabinieri e l’arresto

L’immediato intervento dei militari ha permesso di fermare i due soggetti, che nel tentativo di sottrarsi all’identificazione, hanno ingaggiato una violenta colluttazione con i militari, che sono riusciti comunque ad avere la meglio arrestandoli. L’attività d’indagine condotta dai militari ha poi permesso di accertare che i due avevano, nella stessa giornata, effettuato altri tre furti sempre nel comune di Ladispoli. La refurtiva è stata recuperata dai militari e restituita ai commerciati, vittime dei furti. Gli arresti sono stati convalidati, presso il Tribunale di Civitavecchia, che ha poi disposto il trasferimento del 41enne presso il carcere di Civitavecchia mentre per il 55enne l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.