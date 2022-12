Ladispoli, l’ospedale di Comunità verrà intitolato alla memoria del dottor Furio Civitella

Ladispoli. Un uomo che è stato un simbolo per l’intera comunità, non solo per la sua attività di medico, tanto stimata ed apprezzata dai suoi concittadini, ma anche per aver ricoperto un importate ruolo nell’amministrazione civile, cioè quella di Sindaco di Ladispoli. La sua scomparsa risale ad alcune settimane fa, quando purtroppo tutta la cittadinanza ha dovuto dire addio al dottor Furio Civitella. La sua scomparsa ha inevitabilmente lasciato un enorme vuoto, ma il suo ricordo è ancora forte, vivido nella mente di tutti. Per rafforzare questa memoria, ed onorare il suo operato, allora, si è deciso di dedicare un importante luogo pubblico al suo nome, e al suo ricordo. Delle ultime ore è il comunicato ufficiale del Sindaco attuale di Ladispoli, Alessandro Grando, che spiega come l’Ospedale di Comunità che verrà realizzato presso la Casa della Salute di Ladispoli sarà quindi dedicato al nome di Furio Civitella. Una proposta che non ha mancato di suscitare anche il plauso di molti, che hanno da sempre stimato l’operato del noto dottore.

Il Sindaco di Ladispoli: ”L’ospedale di Comunità alla memoria del dottor Civitella”

”Care concittadine, cari concittadini,

come sapete alcune settimane fa abbiamo purtroppo detto addio al dottor Furio Civitella, stimato medico che ha ricoperto anche la carica di Sindaco di Ladispoli. La scomparsa del dottor Civitella ha lasciato un grande vuoto nella nostra comunità, e da più parti giunge la volontà di onorare la sua memoria intitolando a suo nome un importante luogo pubblico. A tal proposito, dopo aver consultato i familiari, ho contattato il Direttore Generale della Asl Rm4 dottoressa Cristina Matranga, alla quale ho spiegato la vicenda e proposto di intitolare al dottor Furio Civitella l’Ospedale di Comunità che verrà realizzato presso la Casa della Salute di Ladispoli.

La dottoressa Matranga, che ringrazio per la sensibilità dimostrata, ha immediatamente espresso parare favorevole, condividendo l’intento di ricordare un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio dei suoi pazienti e dei suoi concittadini, contribuendo a scrivere importanti pagine di storia della nostra città. L’Ospedale di Comunità di Ladispoli sarà intitolato alla memoria del dott. Furio Civitella. Non poteva esserci intitolazione migliore!

Il sindaco

Alessandro Grando”