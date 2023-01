Lance Kerwin è morto, l’attore americano de ”Le notti di Salem” aveva 62 anni

Lance Kerwin è morto proprio in queste ultime ore. Un perdita e un lutto tremendi per tutta Hollywood. L’attore americano, baby interprete di telefilm molto popolari e rimasti impressi nella memoria collettiva, aveva solamente 62 anni quando ha perso la vita. Tra i gradi successo e le partecipazioni più famose, ricordiamo certamente ”Squadra emergenza”, ”La casa nella prateria” e ”Sulle strade della California”. Ma non possiamo non citare anche il suo ruolo di protagonista nella rinomata miniserie, dal vasto successo, ”Le notti di Salem”. Il triste annuncio della sua scomparsa arriva nelle ultime ore da parte della figlia Savanah a «The Hollywood Reporter». Tuttavia, le cause del suo decesso non sono state rese note.

Chi era Lance Kerwin, l’attore americano

Lance Michael Kerwin, questo il nome completo all’anagrafe statunitense, era nato a Newport Beach, nel giorno del 6 novembre 1960, ed è stato un grande attore americano, noto al grande pubblico sopratutto per i suoi ruoli di attore bambino durante gli anni ’70. Sono anni di fuoco per lui, giovanissimo, in cui inizia ad apparire in tantissime serie tv, grazie anche alla presenza del padre, un insegnante di recitazione che portava a casa numerose sceneggiature per farle leggere al figlio. Grazie a ciò, sin da piccolo Lance iniziò a prendere una certa dimestichezza con la recitazione. Tra le partecipazioni in tv di quegli anni e le serie più famose a cui prese parte, ricordiamo:

Squadra emergenza ( Emergency! ) – serie TV, 1 episodio (1974)

( ) – serie TV, 1 episodio (1974) I guaritori ( The Healers ), regia di Tom Gries – film TV (1974)

( ), regia di Tom Gries – film TV (1974) Shazam! – serie TV, 1 episodio (1974)

– serie TV, 1 episodio (1974) La casa nella prateria ( Little House on the Prairie ) – serie TV, episodio 1×03 (1974)

( ) – serie TV, episodio 1×03 (1974) Sulle strade della California ( Police Story ) – serie TV, 1 episodio (1974)

( ) – serie TV, 1 episodio (1974) Cannon – serie TV, 1 episodio (1974)

– serie TV, 1 episodio (1974) The Wide World of Mystery – serie TV, 1 episodio (1974)

Vita privata, moglie e figli

Lance Kerwin aveva sposato in prime nozze Kristen Lansdale, sua moglie, dalla quale ha avuto anche una figlia che si chiama Savanah Paige. Le cose, poi, non andarono molto bene e arrivò il divorzio nel 1998. Subito dopo, l’attore si risposa con Yvonne, seconda moglie, e da questa avrà ben quattro figli: le figlie Trinity, Terah e Kailani e il figlio Justus Joe.