Latina, bimbo di 3 anni cade dal carrello e batte forte la testa: trasportato d’urgenza a Roma

Latina. Paura e apprensione nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 22 dicembre 2022, in città: un bimbo di soli 3 anni, mentre si trovava nel carrello della spesa, è caduto accidentalmente, battendo forte la testa. L’intervento dei soccorritori sul posto è stato immediato, ma le condizioni del piccolo hanno fatto comunque pensare alla necessità di una visita specialistica per poter scongiurare ogni evenienza. Per questo, dopo le prime manovre dei soccorritori, è stato predisposto anche il trasporto d’urgenza in eliambulanza verso un ospedale specializzato – Bambino Gesù di Roma.

Il fatto è accaduto oggi, giovedì 22 dicembre 2022, precisamente all’interno del negozio Sport 85 di via Piave. Qui il bimbo si trovava insieme alla madre, presumibilmente per fare degli acquisti, ma poi qualcosa ha letteralmente distrutto la tranquillità di quel momento: all’improvviso, e in modo del tutto accidentale a quanto ci risulta, il bimbo sarebbe caduto dal carrello dentro il quale si trovava, rovinando a terra, e battendo forte la testa. La madre non poteva credere ai suoi occhi, e si è sentita morire dentro quando ha visto la sua creatura svenuta per il trauma.

I soccorsi e il trasporto in eliambulanza

Immediato è stato l’intervento del 118 e dei suoi operatori allertati dai genitori del bimbo. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, alcuni testimoni riferiscono che il bimbo aveva già ripreso coscienza, ma questo non ha impedito agli operatori di disporre il trasferimento d’urgenza in eliambulanza presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per una visita specialistica. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per dare supporto, che in quel momento si trovavano in zona per un pattugliamento. Ad ora, non si hanno aggiornamenti sulle condizioni del piccolo.