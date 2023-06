Latina, fiamme nell’ex hotel davanti all’Ospedale Goretti occupato dai senzatetto: “Incendio non accidentale” (FOTO)

Vigili del Fuoco al lavoro (ancora) presso l’ex Hotel de La Ville a Latina oggi dimora di senzatetto. Le fiamme sono divampate poco dopo la mezzanotte al terzo piano coinvolgendo arredi e materiali di fortuna utilizzati dagli occupanti, su tutti dei materassi. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte.

Incendio in Via Scaravelli a Latina stanotte

L’allarme è scattato intorno alle 00.40 di questa notte. Sul posto – la struttura, ormai inattiva da anni, si trova in Via Scaravelli proprio di fronte al Goretti – è intervenuto il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina. Le fiamme sono divampate in un locale al terzo piano al cui interno vi erano ammassati materassi e altri combustibili solidi. Immediatamente sono iniziate le operazioni di spegnimento e di contenimento delle fiamme in modo da non farle propagare ulteriormente.

Nessuna persona coinvolta, incendio doloso o colposo

Contemporaneamente è stato effettuato un controllo per scongiurare il coinvolgimento di persone, visto che la struttura è usata abitualmente da senzatetto. Per quanto riguarda le cause, dopo una ricognizione e al termine delle operazioni di spegnimento, il rogo è da attribuire ad una azione dolosa o colposa, considerando la mancanza di utenze attive o altro che possa aver innescato un incendio accidentalmente. Evidentemente qualche abusivo potrebbe aver innescato l’incendio che si è poi esteso al resto del locale. Ad ogni modo proseguono ulteriori accertamenti in merito a quanto accaduto.

