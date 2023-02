Latina, insegnante di religione invia foto porno ai suoi studenti: sono tutti minorenni

Latina. Una vicenda delicata, e per la tematica e per i soggetti coinvolti. Un insegnante di religione, operativo di una scuola del capoluogo pontino, avrebbe inviato delle foto hard dal contenuto inequivocabile a tre studenti (due ragazzi e una ragazza). La cosa ha destato un enorme scandalo, incrementato dal fatto che quell’insegnante fosse proprio un docente di religione, il che, sia chiaro, non dice nulla circa l’etica e la morale del soggetto. Ma certamente, da un certo punto di vista, rappresenta un aggravante. Non si limitava, insomma, ad esporre la storia delle religioni, il complesso di valori etici e morali che da secoli ci vengono trasmessi dai testi sacri. Ma anzi, era completamente avulso dal profano. Di quello della maggior specie. Un fatto che rimane della gravità più assoluta, e sul quale vige un certo riserbo, soprattutto per proteggere le identità dei ragazzini coinvolti, i quali, stando a quanto riportato anche da LatinaOggi, sarebbero minorenni.

Sono stati proprio loro, i ragazzi, a denunciare. Un atto di coraggio e di forza, perché certe situazioni non sono mai facili. Ne hanno parlato dapprima con i docenti di cui si fidavano, i quali dopo aver appreso la scabrosa notizia si sono rivolti in un secondo momento direttamente al dirigente scolastico, il quale ha convocato immediatamente l’insegnate per farsi dare delle spiegazioni in merito. La vicenda, come anticipato, è molto delicata, e a Latina vige il massimo riserbo intorno alla questione. In queste ore, ad ogni modo, sono in corso le indagini da parte delle autorità competenti che dovranno capire bene la dinamica, e soprattutto comprendere se si sia trattato di un gesto isolato da parte dell’uomo. I ragazzi coinvolti sono tutti di età compresa tra i 14 e i 17 anni e non fanno parte della stessa classe. I fatti risalgono ai giorni scorsi.